One Hundred Million Inu Logosu

One Hundred Million Inu Fiyatı (OHMI)

USD

One Hundred Million Inu (OHMI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00135093
$0.00135093$0.00135093
+4.50%(1D)

Bugünkü One Hundred Million Inu (OHMI) Fiyatı

Bugün için canlı One Hundred Million Inu (OHMI) fiyatı, 0.00135093 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OHMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
One Hundred Million Inu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 32.23 USD
- Gün içindeki One Hundred Million Inu fiyat değişimi +4.60%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında One Hundred Million Inu (OHMI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, One Hundred Million Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, One Hundred Million Inu / USD fiyat değişimi, $ -0.0002890706.
Son 60 gün içerisinde, One Hundred Million Inu / USD fiyat değişimi, $ -0.0001242504.
Son 90 gün içerisinde, One Hundred Million Inu / USD fiyat değişimi, $ -0.0001306326507710335.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+4.60%
30 Gün$ -0.0002890706-21.39%
60 Gün$ -0.0001242504-9.19%
90 Gün$ -0.0001306326507710335-8.81%

One Hundred Million Inu (OHMI) Fiyat Analizi

En güncel One Hundred Million Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00127163
$ 0.00127163$ 0.00127163

$ 0.00138347
$ 0.00138347$ 0.00138347

$ 0.03378448
$ 0.03378448$ 0.03378448

-0.49%

+4.60%

-7.46%

One Hundred Million Inu (OHMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.23
$ 32.23$ 32.23

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One Hundred Million Inu (OHMI) Nedir?

For the first time in crypto history, $OHMI will lead a direct campaign to achieve a specific crypto market cap goal, all while turning those rewards over to the holders. When the first goal of $100M market cap is achieved, the top 100 holders will receive a tremendously gracious reward -- one that will never be forgotten in this space. Beyond $100M, the rewards will become even more insane.

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One Hundred Million Inu (OHMI) Kaynağı

Resmi Websitesi

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OHMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OHMI / AUD
A$0.0021749973
1 OHMI / GBP
0.0011077626
1 OHMI / EUR
0.0013104021
1 OHMI / USD
$0.00135093
1 OHMI / MYR
RM0.006079185
1 OHMI / TRY
0.0479174871
1 OHMI / JPY
¥0.2133793935
1 OHMI / RUB
0.1394024667
1 OHMI / INR
0.1169229915
1 OHMI / IDR
Rp22.1463898992
1 OHMI / PHP
0.0793266096
1 OHMI / EGP
￡E.0.0681409092
1 OHMI / BRL
R$0.0081731265
1 OHMI / CAD
C$0.0019318299
1 OHMI / BDT
0.1643136159
1 OHMI / NGN
2.0977105947
1 OHMI / UAH
0.0571578483
1 OHMI / VES
Bs0.07159929
1 OHMI / PKR
Rs0.3768284142
1 OHMI / KZT
0.7170466254
1 OHMI / THB
฿0.046877271
1 OHMI / TWD
NT$0.0445536714
1 OHMI / CHF
Fr0.0012293463
1 OHMI / HKD
HK$0.0105102354
1 OHMI / MAD
.د.م0.0136038651