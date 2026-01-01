Bugünkü OOPS Fiyatı

Bugünkü OOPS (OOPS) fiyatı $ 0,00003959 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OOPS / USD dönüşüm oranı OOPS başına $ 0,00003959 şeklindedir.

OOPS, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.499 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,63M OOPS şeklindedir. Son 24 saat içinde OOPS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00082587 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000395 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OOPS, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OOPS (OOPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,50K$ 39,50K $ 39,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,50K$ 39,50K $ 39,50K Dolaşım Arzı 997,63M 997,63M 997,63M Toplam Arz 997.626.851,798407 997.626.851,798407 997.626.851,798407

Şu anki OOPS piyasa değeri $ 39,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OOPS arzı 997,63M olup, toplam arzı 997626851.798407. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,50K.