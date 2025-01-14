OPCAT Fiyatı (OPCAT)
Bugün için canlı OPCAT (OPCAT) fiyatı, 0.300353 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.31M USD. OPCAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OPCAT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 114.57K USD
- Gün içindeki OPCAT fiyat değişimi -0.26%
- Dolaşımdaki arz: 21.00M USD.
MEXC'deki OPCAT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OPCAT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, OPCAT / USD fiyat değişimi, $ -0.0008057338189718.
Son 30 gün içerisinde, OPCAT / USD fiyat değişimi, $ -0.1804151990.
Son 60 gün içerisinde, OPCAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OPCAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0008057338189718
|-0.26%
|30 Gün
|$ -0.1804151990
|-60.06%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel OPCAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.31%
-0.26%
-23.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 OPCAT / AUD
A$0.48356833
|1 OPCAT / GBP
￡0.24328593
|1 OPCAT / EUR
€0.29134241
|1 OPCAT / USD
$0.300353
|1 OPCAT / MYR
RM1.35459203
|1 OPCAT / TRY
₺10.65652444
|1 OPCAT / JPY
¥47.2755622
|1 OPCAT / RUB
₽30.86427428
|1 OPCAT / INR
₹26.06162981
|1 OPCAT / IDR
Rp4,923.81888432
|1 OPCAT / PHP
₱17.60969639
|1 OPCAT / EGP
￡E.15.16482297
|1 OPCAT / BRL
R$1.82914977
|1 OPCAT / CAD
C$0.42950479
|1 OPCAT / BDT
৳36.50790715
|1 OPCAT / NGN
₦465.66128414
|1 OPCAT / UAH
₴12.7349672
|1 OPCAT / VES
Bs15.918709
|1 OPCAT / PKR
Rs83.7083811
|1 OPCAT / KZT
₸159.50546418
|1 OPCAT / THB
฿10.41624204
|1 OPCAT / TWD
NT$9.94468783
|1 OPCAT / CHF
Fr0.27332123
|1 OPCAT / HKD
HK$2.33674634
|1 OPCAT / MAD
.د.م3.03056177