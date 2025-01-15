OPTA Global Fiyatı (OPTA)
Bugün için canlı OPTA Global (OPTA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OPTA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OPTA Global Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 235.81 USD
- Gün içindeki OPTA Global fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, OPTA Global / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OPTA Global / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OPTA Global / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OPTA Global / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-0.92%
|60 Gün
|$ 0
|+16.45%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel OPTA Global fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-6.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
OPTA Global is developing a portfolio app that will combine crypto wallets with traditional finance. Users will be able to keep track of all of their finances both cypto and traditional all in one platform. Phase-2 will bring a trading bot to the application which will use A.I technology to answer users questions about trading strategies. This bot will eventually be upgraded to trade on the users behalf in accordance with parameters they set and their risk tolerance. Phase-3 will see the project branching out into investment and financial lending.
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