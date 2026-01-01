Bugünkü Oracle xStock Fiyatı

Bugünkü Oracle xStock (ORCLX) fiyatı $ 204,48 olup, son 24 saatte % 3,86 değişim gösterdi. Mevcut ORCLX / USD dönüşüm oranı ORCLX başına $ 204,48 şeklindedir.

Oracle xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.154.349 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,65K ORCLX şeklindedir. Son 24 saat içinde ORCLX, $ 195,62 (en düşük) ile $ 204,5 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 341,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 177,9 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORCLX, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde +%8,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Oracle xStock (ORCLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,85M$ 21,85M $ 21,85M Dolaşım Arzı 5,65K 5,65K 5,65K Toplam Arz 106.874,4292100895 106.874,4292100895 106.874,4292100895

Şu anki Oracle xStock piyasa değeri $ 1,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORCLX arzı 5,65K olup, toplam arzı 106874.4292100895. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,85M.