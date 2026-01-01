Bugünkü Orcasm Fiyatı

Bugünkü Orcasm (ORCASM) fiyatı $ 0,00001439 olup, son 24 saatte % 2,06 değişim gösterdi. Mevcut ORCASM / USD dönüşüm oranı ORCASM başına $ 0,00001439 şeklindedir.

Orcasm, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.963,9 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 831,69M ORCASM şeklindedir. Son 24 saat içinde ORCASM, $ 0,00001433 (en düşük) ile $ 0,0000147 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00140093 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001309 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORCASM, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde +%9,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Orcasm (ORCASM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,96K$ 11,96K $ 11,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,96K$ 11,96K $ 11,96K Dolaşım Arzı 831,69M 831,69M 831,69M Toplam Arz 831.691.112,0029838 831.691.112,0029838 831.691.112,0029838

Şu anki Orcasm piyasa değeri $ 11,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORCASM arzı 831,69M olup, toplam arzı 831691112.0029838. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,96K.