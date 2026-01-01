Bugünkü Orchai Fiyatı

Bugünkü Orchai (OCH) fiyatı $ 0,01239969 olup, son 24 saatte % 7,26 değişim gösterdi. Mevcut OCH / USD dönüşüm oranı OCH başına $ 0,01239969 şeklindedir.

Orchai, şu anda piyasa değeri açısından $ 100.150 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,08M OCH şeklindedir. Son 24 saat içinde OCH, $ 0,0083946 (en düşük) ile $ 0,01239973 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,93 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003735 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OCH, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%9,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Orchai (OCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 100,15K$ 100,15K $ 100,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 247,99K$ 247,99K $ 247,99K Dolaşım Arzı 8,08M 8,08M 8,08M Toplam Arz 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0

Şu anki Orchai piyasa değeri $ 100,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OCH arzı 8,08M olup, toplam arzı 20000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 247,99K.