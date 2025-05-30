OSCA Stack Fiyatı (OSCA)
Bugün için canlı OSCA Stack (OSCA) fiyatı, 0,600614 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 601,47K USD. OSCA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OSCA Stack Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki OSCA Stack fiyat değişimi +%19,78
- Dolaşımdaki arz: 1,00M USD.
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Gün içerisinde, OSCA Stack / USD fiyat değişimi, $ +0,099203.
Son 30 gün içerisinde, OSCA Stack / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OSCA Stack / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OSCA Stack / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,099203
|+%19,78
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel OSCA Stack fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,56
+%19,78
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.
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₫15.805,15741
|1 OSCA / AUD
A$0,9309517
|1 OSCA / GBP
￡0,44445436
|1 OSCA / EUR
€0,52854032
|1 OSCA / USD
$0,600614
|1 OSCA / MYR
RM2,54660336
|1 OSCA / TRY
₺23,4840074
|1 OSCA / JPY
¥86,6385695
|1 OSCA / RUB
₽47,0881376
|1 OSCA / INR
₹51,28042332
|1 OSCA / IDR
Rp9.846,12957216
|1 OSCA / KRW
₩823,88624836
|1 OSCA / PHP
₱33,40615068
|1 OSCA / EGP
￡E.29,88655264
|1 OSCA / BRL
R$3,3934691
|1 OSCA / CAD
C$0,82884732
|1 OSCA / BDT
৳73,41905536
|1 OSCA / NGN
₦954,86814948
|1 OSCA / UAH
₴24,94349942
|1 OSCA / VES
Bs57,658944
|1 OSCA / PKR
Rs169,42119712
|1 OSCA / KZT
₸305,49630496
|1 OSCA / THB
฿19,56800412
|1 OSCA / TWD
NT$17,91631562
|1 OSCA / AED
د.إ2,20425338
|1 OSCA / CHF
Fr0,49250348
|1 OSCA / HKD
HK$4,70881376
|1 OSCA / MAD
.د.م5,5556795
|1 OSCA / MXN
$11,60386248