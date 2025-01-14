Otherworld Fiyatı (OWN)
Bugün için canlı Otherworld (OWN) fiyatı, 0.293201 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.30M USD. OWN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Otherworld Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 59.66K USD
- Gün içindeki Otherworld fiyat değişimi +2.01%
- Dolaşımdaki arz: 35.33M USD.
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Gün içerisinde, Otherworld / USD fiyat değişimi, $ +0.00578151.
Son 30 gün içerisinde, Otherworld / USD fiyat değişimi, $ -0.0814451392.
Son 60 gün içerisinde, Otherworld / USD fiyat değişimi, $ -0.1193874596.
Son 90 gün içerisinde, Otherworld / USD fiyat değişimi, $ -0.3305526710539298.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00578151
|+2.01%
|30 Gün
|$ -0.0814451392
|-27.77%
|60 Gün
|$ -0.1193874596
|-40.71%
|90 Gün
|$ -0.3305526710539298
|-52.99%
En güncel Otherworld fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.48%
+2.01%
-27.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.
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|1 OWN / AUD
A$0.47205361
|1 OWN / GBP
￡0.23749281
|1 OWN / EUR
€0.28440497
|1 OWN / USD
$0.293201
|1 OWN / MYR
RM1.32233651
|1 OWN / TRY
₺10.40277148
|1 OWN / JPY
¥46.1498374
|1 OWN / RUB
₽30.12933476
|1 OWN / INR
₹25.44105077
|1 OWN / IDR
Rp4,806.57300144
|1 OWN / PHP
₱17.19037463
|1 OWN / EGP
￡E.14.80371849
|1 OWN / BRL
R$1.78559409
|1 OWN / CAD
C$0.41927743
|1 OWN / BDT
৳35.63858155
|1 OWN / NGN
₦454.57296638
|1 OWN / UAH
₴12.4317224
|1 OWN / VES
Bs15.539653
|1 OWN / PKR
Rs81.7151187
|1 OWN / KZT
₸155.70732306
|1 OWN / THB
฿10.16821068
|1 OWN / TWD
NT$9.70788511
|1 OWN / CHF
Fr0.26681291
|1 OWN / HKD
HK$2.28110378
|1 OWN / MAD
.د.م2.95839809