Bugünkü Otto AI Fiyatı

Bugünkü Otto AI (OTTO) fiyatı $ 0,00144915 olup, son 24 saatte % 1,91 değişim gösterdi. Mevcut OTTO / USD dönüşüm oranı OTTO başına $ 0,00144915 şeklindedir.

Otto AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 496.655 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 342,64M OTTO şeklindedir. Son 24 saat içinde OTTO, $ 0,00140558 (en düşük) ile $ 0,00148882 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00427831 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00084743 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OTTO, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%5,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Otto AI (OTTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 496,66K$ 496,66K $ 496,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Dolaşım Arzı 342,64M 342,64M 342,64M Toplam Arz 995.766.872,1421677 995.766.872,1421677 995.766.872,1421677

