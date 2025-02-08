Pactus Fiyatı (PAC)
Bugün için canlı Pactus (PAC) fiyatı, 0.261794 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 285.97K USD. PAC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pactus Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.09K USD
- Gün içindeki Pactus fiyat değişimi -0.24%
- Dolaşımdaki arz: 1.09M USD.
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Gün içerisinde, Pactus / USD fiyat değişimi, $ -0.0006367528273709.
Son 30 gün içerisinde, Pactus / USD fiyat değişimi, $ -0.1037539362.
Son 60 gün içerisinde, Pactus / USD fiyat değişimi, $ -0.1677472019.
Son 90 gün içerisinde, Pactus / USD fiyat değişimi, $ -0.1338261438023255.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0006367528273709
|-0.24%
|30 Gün
|$ -0.1037539362
|-39.63%
|60 Gün
|$ -0.1677472019
|-64.07%
|90 Gün
|$ -0.1338261438023255
|-33.82%
En güncel Pactus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.17%
-0.24%
-9.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.
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|1 PAC / AUD
A$0.41625246
|1 PAC / GBP
￡0.2094352
|1 PAC / EUR
€0.25132224
|1 PAC / USD
$0.261794
|1 PAC / MYR
RM1.16236536
|1 PAC / TRY
₺9.39316872
|1 PAC / JPY
¥39.62775778
|1 PAC / RUB
₽25.37045654
|1 PAC / INR
₹22.98027732
|1 PAC / IDR
Rp4,291.70423136
|1 PAC / PHP
₱15.18928788
|1 PAC / EGP
￡E.13.16038438
|1 PAC / BRL
R$1.5184052
|1 PAC / CAD
C$0.37174748
|1 PAC / BDT
৳31.94410388
|1 PAC / NGN
₦392.4946545
|1 PAC / UAH
₴10.85659718
|1 PAC / VES
Bs15.70764
|1 PAC / PKR
Rs73.06408746
|1 PAC / KZT
₸133.5672988
|1 PAC / THB
฿8.86434484
|1 PAC / TWD
NT$8.59731496
|1 PAC / CHF
Fr0.2356146
|1 PAC / HKD
HK$2.03937526
|1 PAC / MAD
.د.م2.62055794