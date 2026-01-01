Bugünkü PainStrategy Fiyatı

Bugünkü PainStrategy (PAINSTR) fiyatı $ 0,00085407 olup, son 24 saatte % 6,48 değişim gösterdi. Mevcut PAINSTR / USD dönüşüm oranı PAINSTR başına $ 0,00085407 şeklindedir.

PainStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 816.584 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 956,10M PAINSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde PAINSTR, $ 0,00085236 (en düşük) ile $ 0,0009184 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0050036 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00047564 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAINSTR, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%8,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PainStrategy (PAINSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 816,58K$ 816,58K $ 816,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 816,58K$ 816,58K $ 816,58K Dolaşım Arzı 956,10M 956,10M 956,10M Toplam Arz 956.103.936,6897532 956.103.936,6897532 956.103.936,6897532

