Paintswap Fiyatı (BRUSH)
Bugün için canlı Paintswap (BRUSH) fiyatı, 0.01307089 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.25M USD. BRUSH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Paintswap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 52.43K USD
- Gün içindeki Paintswap fiyat değişimi -6.19%
- Dolaşımdaki arz: 402.01M USD.
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Gün içerisinde, Paintswap / USD fiyat değişimi, $ -0.00086296306967206.
Son 30 gün içerisinde, Paintswap / USD fiyat değişimi, $ -0.0067126039.
Son 60 gün içerisinde, Paintswap / USD fiyat değişimi, $ -0.0091639486.
Son 90 gün içerisinde, Paintswap / USD fiyat değişimi, $ -0.008061919351029302.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00086296306967206
|-6.19%
|30 Gün
|$ -0.0067126039
|-51.35%
|60 Gün
|$ -0.0091639486
|-70.10%
|90 Gün
|$ -0.008061919351029302
|-38.14%
En güncel Paintswap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.96%
-6.19%
-12.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). Earn while playing in this free-to-play browser-based game that features 17+ skills to master, 60+ quests to complete, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, its own VRF & P2P Item Orderbook, and more! Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. The #1 NFT and fNFT Marketplace with its own Launchpad for creators. 50% of Marketplace and Launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.
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|1 BRUSH / AUD
A$0.0207827151
|1 BRUSH / GBP
￡0.010456712
|1 BRUSH / EUR
€0.0124173455
|1 BRUSH / USD
$0.01307089
|1 BRUSH / MYR
RM0.0571197893
|1 BRUSH / TRY
₺0.4661079374
|1 BRUSH / JPY
¥2.0327848128
|1 BRUSH / RUB
₽1.2839535247
|1 BRUSH / INR
₹1.1277563892
|1 BRUSH / IDR
Rp210.8207769367
|1 BRUSH / PHP
₱0.7632092671
|1 BRUSH / EGP
￡E.0.6594264005
|1 BRUSH / BRL
R$0.0772489599
|1 BRUSH / CAD
C$0.0186913727
|1 BRUSH / BDT
৳1.5973934669
|1 BRUSH / NGN
₦20.3596103907
|1 BRUSH / UAH
₴0.54897738
|1 BRUSH / VES
Bs0.73196984
|1 BRUSH / PKR
Rs3.6509609948
|1 BRUSH / KZT
₸6.7830076566
|1 BRUSH / THB
฿0.4400968663
|1 BRUSH / TWD
NT$0.4291173187
|1 BRUSH / CHF
Fr0.011763801
|1 BRUSH / HKD
HK$0.1018222331
|1 BRUSH / MAD
.د.م0.1307089