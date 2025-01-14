Panana Fiyatı ($PANANA)
Bugün için canlı Panana ($PANANA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.70M USD. $PANANA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Panana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.12K USD
- Gün içindeki Panana fiyat değişimi +1.43%
- Dolaşımdaki arz: 392.18B USD.
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Gün içerisinde, Panana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Panana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Panana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Panana / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.43%
|30 Gün
|$ 0
|-39.27%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Panana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
+1.43%
-14.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.
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