Bugünkü Pancake Bunny Fiyatı

Bugünkü Pancake Bunny (BUNNY) fiyatı $ 0,02528443 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut BUNNY / USD dönüşüm oranı BUNNY başına $ 0,02528443 şeklindedir.

Pancake Bunny, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.908,04 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 510,23K BUNNY şeklindedir. Son 24 saat içinde BUNNY, $ 0,02516108 (en düşük) ile $ 0,02560019 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 512,75 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02394443 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUNNY, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde +%2,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pancake Bunny (BUNNY) Piyasa Bilgileri

Şu anki Pancake Bunny piyasa değeri $ 12,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BUNNY arzı 510,23K olup, toplam arzı 15274247.51454069. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 386,41K.