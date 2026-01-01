Bugünkü Paper Bag Fiyatı

Bugünkü Paper Bag (PAPER) fiyatı $ 0,00001322 olup, son 24 saatte % 0,65 değişim gösterdi. Mevcut PAPER / USD dönüşüm oranı PAPER başına $ 0,00001322 şeklindedir.

Paper Bag, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.209,7 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,96M PAPER şeklindedir. Son 24 saat içinde PAPER, $ 0,00001315 (en düşük) ile $ 0,00001331 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00014496 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001077 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAPER, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%6,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Paper Bag (PAPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,21K$ 13,21K $ 13,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,21K$ 13,21K $ 13,21K Dolaşım Arzı 998,96M 998,96M 998,96M Toplam Arz 998.959.869,2049899 998.959.869,2049899 998.959.869,2049899

Şu anki Paper Bag piyasa değeri $ 13,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAPER arzı 998,96M olup, toplam arzı 998959869.2049899. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,21K.