Param Fiyatı (PARAM)
Bugün için canlı Param (PARAM) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 156.44K USD. PARAM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Param Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Param fiyat değişimi -3.59%
- Dolaşımdaki arz: 259.00M USD.
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Gün içerisinde, Param / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Param / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Param / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Param / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.59%
|30 Gün
|$ 0
|-0.25%
|60 Gün
|$ 0
|-64.72%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Param fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.57%
-3.59%
-21.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.
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