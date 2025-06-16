PARSIQ (PRQ) Nedir?

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

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PARSIQ (PRQ) Kaynağı Resmi Websitesi

PARSIQ (PRQ) Token Ekonomisi

PARSIQ (PRQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!