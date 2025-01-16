Party Parrot Fiyatı (PARRY)
Bugün için canlı Party Parrot (PARRY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 78.02K USD. PARRY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Party Parrot Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.05 USD
- Gün içindeki Party Parrot fiyat değişimi +6.62%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, Party Parrot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Party Parrot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Party Parrot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Party Parrot / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.62%
|30 Gün
|$ 0
|-15.96%
|60 Gün
|$ 0
|-40.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Party Parrot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.82%
+6.62%
+4.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.
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