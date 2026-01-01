Bugünkü PayFi Strategy Token USDC Fiyatı

Bugünkü PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) fiyatı $ 1,071 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut PSTUSDC / USD dönüşüm oranı PSTUSDC başına $ 1,071 şeklindedir.

PayFi Strategy Token USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 117.445.639 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 109,64M PSTUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde PSTUSDC, $ 1,071 (en düşük) ile $ 1,072 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,09 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,032 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSTUSDC, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 117,45M$ 117,45M $ 117,45M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,45M$ 117,45M $ 117,45M Dolaşım Arzı 109,64M 109,64M 109,64M Toplam Arz 109.638.790,966646 109.638.790,966646 109.638.790,966646

