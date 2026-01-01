Bugünkü Paystream Fiyatı

Bugünkü Paystream (PAYS) fiyatı $ 0,050865 olup, son 24 saatte % 1,06 değişim gösterdi. Mevcut PAYS / USD dönüşüm oranı PAYS başına $ 0,050865 şeklindedir.

Paystream, şu anda piyasa değeri açısından $ 657.087 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,90M PAYS şeklindedir. Son 24 saat içinde PAYS, $ 0,0505 (en düşük) ile $ 0,051729 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,082528 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03989908 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PAYS, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -%4,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Paystream (PAYS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 657,09K$ 657,09K $ 657,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Dolaşım Arzı 12,90M 12,90M 12,90M Toplam Arz 24.749.953,261194 24.749.953,261194 24.749.953,261194

