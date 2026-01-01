Bugünkü Peengu Fiyatı

Bugünkü Peengu (PEENGU) fiyatı $ 0,00003159 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut PEENGU / USD dönüşüm oranı PEENGU başına $ 0,00003159 şeklindedir.

Peengu, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.145 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 985,87M PEENGU şeklindedir. Son 24 saat içinde PEENGU, $ 0,00003135 (en düşük) ile $ 0,00003166 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00014284 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000275 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEENGU, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%3,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Peengu (PEENGU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,15K$ 31,15K $ 31,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,15K$ 31,15K $ 31,15K Dolaşım Arzı 985,87M 985,87M 985,87M Toplam Arz 985.868.910,9955742 985.868.910,9955742 985.868.910,9955742

