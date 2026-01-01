Bugünkü Pentagon Pizza Watch Fiyatı

Bugünkü Pentagon Pizza Watch (PPW) fiyatı $ 0,00061534 olup, son 24 saatte % 8,16 değişim gösterdi. Mevcut PPW / USD dönüşüm oranı PPW başına $ 0,00061534 şeklindedir.

Pentagon Pizza Watch, şu anda piyasa değeri açısından $ 615.330 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M PPW şeklindedir. Son 24 saat içinde PPW, $ 0,00057553 (en düşük) ile $ 0,00067473 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00229383 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00028334 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PPW, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%6,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 615,33K$ 615,33K $ 615,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 615,33K$ 615,33K $ 615,33K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.982.913,7101898 999.982.913,7101898 999.982.913,7101898

Şu anki Pentagon Pizza Watch piyasa değeri $ 615,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PPW arzı 999,98M olup, toplam arzı 999982913.7101898. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 615,33K.