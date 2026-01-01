Bugünkü Pepe Strategy Fiyatı

Bugünkü Pepe Strategy (PEPESTR) fiyatı $ 0,00000825 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PEPESTR / USD dönüşüm oranı PEPESTR başına $ 0,00000825 şeklindedir.

Pepe Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.914,2 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 838,09M PEPESTR şeklindedir. Son 24 saat içinde PEPESTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00225168 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000816 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEPESTR, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pepe Strategy (PEPESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Dolaşım Arzı 838,09M 838,09M 838,09M Toplam Arz 838.091.481,1517422 838.091.481,1517422 838.091.481,1517422

Şu anki Pepe Strategy piyasa değeri $ 6,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPESTR arzı 838,09M olup, toplam arzı 838091481.1517422. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,91K.