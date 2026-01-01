Bugünkü PepeNode Fiyatı

Bugünkü PepeNode (PEPENODE) fiyatı $ 0,00000523 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PEPENODE / USD dönüşüm oranı PEPENODE başına $ 0,00000523 şeklindedir.

PepeNode, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.199.133 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B PEPENODE şeklindedir. Son 24 saat içinde PEPENODE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001842 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEPENODE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PepeNode (PEPENODE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,20M$ 2,20M $ 2,20M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,20M$ 2,20M $ 2,20M Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki PepeNode piyasa değeri $ 2,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPENODE arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,20M.