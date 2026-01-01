Bugünkü PETRO PENGUINS Fiyatı

Bugünkü PETRO PENGUINS (PENGO) fiyatı $ 0,00151545 olup, son 24 saatte % 4,58 değişim gösterdi. Mevcut PENGO / USD dönüşüm oranı PENGO başına $ 0,00151545 şeklindedir.

PETRO PENGUINS, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.515.424 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M PENGO şeklindedir. Son 24 saat içinde PENGO, $ 0,00139396 (en düşük) ile $ 0,00157157 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00771213 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00112209 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PENGO, son bir saatte -%1,17 ve son 7 günde -%4,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PETRO PENGUINS (PENGO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.980.546,436612 999.980.546,436612 999.980.546,436612

Şu anki PETRO PENGUINS piyasa değeri $ 1,52M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PENGO arzı 999,98M olup, toplam arzı 999980546.436612. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,52M.