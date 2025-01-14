Pharaoh Logosu

Pharaoh Fiyatı (PHAR)

USD

Pharaoh (PHAR) Canlı Fiyat Grafiği

$192.97
$192.97$192.97
-4.20%(1D)

Bugünkü Pharaoh (PHAR) Fiyatı

Bugün için canlı Pharaoh (PHAR) fiyatı, 192.97 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.54M USD. PHAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pharaoh Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 309.10K USD
- Gün içindeki Pharaoh fiyat değişimi -4.22%
- Dolaşımdaki arz: 18.33K USD.

MEXC'deki PHAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PHAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Pharaoh (PHAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pharaoh / USD fiyat değişimi, $ -8.5140622235267.
Son 30 gün içerisinde, Pharaoh / USD fiyat değişimi, $ -82.6674796350.
Son 60 gün içerisinde, Pharaoh / USD fiyat değişimi, $ +157.1458141920.
Son 90 gün içerisinde, Pharaoh / USD fiyat değişimi, $ +141.99065818355386.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -8.5140622235267-4.22%
30 Gün$ -82.6674796350-42.83%
60 Gün$ +157.1458141920+81.44%
90 Gün$ +141.99065818355386+278.53%

Pharaoh (PHAR) Fiyat Analizi

En güncel Pharaoh fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 186.37
$ 186.37$ 186.37

$ 207.78
$ 207.78$ 207.78

$ 404.83
$ 404.83$ 404.83

+1.09%

-4.22%

-17.56%

Pharaoh (PHAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

$ 309.10K
$ 309.10K$ 309.10K

18.33K
18.33K 18.33K

Pharaoh (PHAR) Nedir?

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pharaoh (PHAR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pharaoh (PHAR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PHAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PHAR / AUD
A$310.6817
1 PHAR / GBP
156.3057
1 PHAR / EUR
187.1809
1 PHAR / USD
$192.97
1 PHAR / MYR
RM870.2947
1 PHAR / TRY
6,846.5756
1 PHAR / JPY
¥30,373.478
1 PHAR / RUB
19,829.5972
1 PHAR / INR
16,744.0069
1 PHAR / IDR
Rp3,163,442.1168
1 PHAR / PHP
11,313.8311
1 PHAR / EGP
￡E.9,744.985
1 PHAR / BRL
R$1,175.1873
1 PHAR / CAD
C$275.9471
1 PHAR / BDT
23,455.5035
1 PHAR / NGN
299,176.8286
1 PHAR / UAH
8,181.928
1 PHAR / VES
Bs10,227.41
1 PHAR / PKR
Rs53,780.739
1 PHAR / KZT
102,478.6482
1 PHAR / THB
฿6,686.4105
1 PHAR / TWD
NT$6,389.2367
1 PHAR / CHF
Fr175.6027
1 PHAR / HKD
HK$1,501.3066
1 PHAR / MAD
.د.م1,947.0673