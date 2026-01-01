Bugünkü Pharmachain AI Fiyatı

Bugünkü Pharmachain AI (PHAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 20,50 değişim gösterdi. Mevcut PHAI / USD dönüşüm oranı PHAI başına -- şeklindedir.

Pharmachain AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 41.081 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 220,65M PHAI şeklindedir. Son 24 saat içinde PHAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00142306 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PHAI, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde -%23,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pharmachain AI (PHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,08K$ 41,08K $ 41,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 186,18K$ 186,18K $ 186,18K Dolaşım Arzı 220,65M 220,65M 220,65M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pharmachain AI piyasa değeri $ 41,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHAI arzı 220,65M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,18K.