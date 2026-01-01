Bugünkü Photon Fiyatı

Bugünkü Photon (PHOTON) fiyatı $ 0,074479 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut PHOTON / USD dönüşüm oranı PHOTON başına $ 0,074479 şeklindedir.

Photon, şu anda piyasa değeri açısından $ 133.441 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,79M PHOTON şeklindedir. Son 24 saat içinde PHOTON, $ 0,071637 (en düşük) ile $ 0,080588 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,679355 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03011794 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PHOTON, son bir saatte +%3,97 ve son 7 günde -%8,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Photon (PHOTON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 133,44K$ 133,44K $ 133,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 667,89K$ 667,89K $ 667,89K Dolaşım Arzı 1,79M 1,79M 1,79M Toplam Arz 8.967.492,0 8.967.492,0 8.967.492,0

Şu anki Photon piyasa değeri $ 133,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PHOTON arzı 1,79M olup, toplam arzı 8967492.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 667,89K.