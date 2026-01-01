Bugünkü PickleCharts Token Fiyatı

Bugünkü PickleCharts Token (PCC) fiyatı $ 0,00120846 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PCC / USD dönüşüm oranı PCC başına $ 0,00120846 şeklindedir.

PickleCharts Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.231 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 16,74M PCC şeklindedir. Son 24 saat içinde PCC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00764956 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00118013 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PCC, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PickleCharts Token (PCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,23K$ 20,23K $ 20,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,86K$ 23,86K $ 23,86K Dolaşım Arzı 16,74M 16,74M 16,74M Toplam Arz 19.741.576,26754395 19.741.576,26754395 19.741.576,26754395

