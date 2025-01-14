Pirate Nation Token Logosu

Pirate Nation Token Fiyatı (PIRATE)

USD

Pirate Nation Token (PIRATE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.134615
$0.134615$0.134615
-1.90%(1D)

Bugünkü Pirate Nation Token (PIRATE) Fiyatı

Bugün için canlı Pirate Nation Token (PIRATE) fiyatı, 0.134615 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 29.20M USD. PIRATE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pirate Nation Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.54M USD
- Gün içindeki Pirate Nation Token fiyat değişimi -2.05%
- Dolaşımdaki arz: 216.98M USD.

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USD Bazında Pirate Nation Token (PIRATE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0028236927890697.
Son 30 gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0225959758.
Son 60 gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0118390661.
Son 90 gün içerisinde, Pirate Nation Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0384315162749152.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0028236927890697-2.05%
30 Gün$ -0.0225959758-16.78%
60 Gün$ -0.0118390661-8.79%
90 Gün$ -0.0384315162749152-22.20%

Pirate Nation Token (PIRATE) Fiyat Analizi

En güncel Pirate Nation Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.127927
$ 0.127927$ 0.127927

$ 0.138857
$ 0.138857$ 0.138857

$ 0.475661
$ 0.475661$ 0.475661

+0.35%

-2.05%

-15.43%

Pirate Nation Token (PIRATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 29.20M
$ 29.20M$ 29.20M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

216.98M
216.98M 216.98M

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Pirate Nation Token (PIRATE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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PIRATE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PIRATE / AUD
A$0.21673015
1 PIRATE / GBP
0.10903815
1 PIRATE / EUR
0.13057655
1 PIRATE / USD
$0.134615
1 PIRATE / MYR
RM0.60711365
1 PIRATE / TRY
4.7761402
1 PIRATE / JPY
¥21.188401
1 PIRATE / RUB
13.8330374
1 PIRATE / INR
11.68054355
1 PIRATE / IDR
Rp2,206.8029256
1 PIRATE / PHP
7.89247745
1 PIRATE / EGP
￡E.6.7980575
1 PIRATE / BRL
R$0.81980535
1 PIRATE / CAD
C$0.19249945
1 PIRATE / BDT
16.36245325
1 PIRATE / NGN
208.7044037
1 PIRATE / UAH
5.707676
1 PIRATE / VES
Bs7.134595
1 PIRATE / PKR
Rs37.5172005
1 PIRATE / KZT
71.4886419
1 PIRATE / THB
฿4.66440975
1 PIRATE / TWD
NT$4.45710265
1 PIRATE / CHF
Fr0.12249965
1 PIRATE / HKD
HK$1.0473047
1 PIRATE / MAD
.د.م1.35826535