PIXL Fiyatı (PIXL)
Bugün için canlı PIXL (PIXL) fiyatı, 0.054916 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.46M USD. PIXL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PIXL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.04K USD
- Gün içindeki PIXL fiyat değişimi -7.17%
- Dolaşımdaki arz: 500.00M USD.
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Gün içerisinde, PIXL / USD fiyat değişimi, $ -0.00424560743578813.
Son 30 gün içerisinde, PIXL / USD fiyat değişimi, $ -0.0132006092.
Son 60 gün içerisinde, PIXL / USD fiyat değişimi, $ +0.0242497523.
Son 90 gün içerisinde, PIXL / USD fiyat değişimi, $ +0.01475469457248519.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00424560743578813
|-7.17%
|30 Gün
|$ -0.0132006092
|-24.03%
|60 Gün
|$ +0.0242497523
|+44.16%
|90 Gün
|$ +0.01475469457248519
|+36.74%
En güncel PIXL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.86%
-7.17%
-21.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
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