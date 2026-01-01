Bugünkü Pochita Fiyatı

Bugünkü Pochita (POCHITA) fiyatı $ 0,00003051 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut POCHITA / USD dönüşüm oranı POCHITA başına $ 0,00003051 şeklindedir.

Pochita, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.508 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B POCHITA şeklindedir. Son 24 saat içinde POCHITA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00126551 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001934 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POCHITA, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pochita (POCHITA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,51K$ 30,51K $ 30,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,51K$ 30,51K $ 30,51K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pochita piyasa değeri $ 30,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POCHITA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,51K.