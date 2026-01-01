Bugünkü Pochita on Ethereum Fiyatı

Bugünkü Pochita on Ethereum (POCHITA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut POCHITA / USD dönüşüm oranı POCHITA başına -- şeklindedir.

Pochita on Ethereum, şu anda piyasa değeri açısından $ 37.081 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B POCHITA şeklindedir. Son 24 saat içinde POCHITA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001231 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POCHITA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%2,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pochita on Ethereum (POCHITA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,08K$ 37,08K $ 37,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,08K$ 37,08K $ 37,08K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Pochita on Ethereum piyasa değeri $ 37,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POCHITA arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,08K.