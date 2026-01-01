Bugünkü POKI Fiyatı

Bugünkü POKI (POKI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut POKI / USD dönüşüm oranı POKI başına -- şeklindedir.

POKI, şu anda piyasa değeri açısından $ 8,287.09 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 983.93M POKI şeklindedir. Son 24 saat içinde POKI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00106015 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POKI, son bir saatte -- ve son 7 günde -1.50% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

POKI (POKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8.42K$ 8.42K $ 8.42K Dolaşım Arzı 983.93M 983.93M 983.93M Toplam Arz 999,720,751.55804 999,720,751.55804 999,720,751.55804

