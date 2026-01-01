Bugünkü POL Staked WBERA Fiyatı

Bugünkü POL Staked WBERA (SWBERA) fiyatı $ 0,828976 olup, son 24 saatte % 3,54 değişim gösterdi. Mevcut SWBERA / USD dönüşüm oranı SWBERA başına $ 0,828976 şeklindedir.

POL Staked WBERA, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.939.346 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,22M SWBERA şeklindedir. Son 24 saat içinde SWBERA, $ 0,770536 (en düşük) ile $ 0,829515 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,630125 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWBERA, son bir saatte +%2,47 ve son 7 günde +%4,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

POL Staked WBERA (SWBERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,94M$ 15,94M $ 15,94M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,94M$ 15,94M $ 15,94M Dolaşım Arzı 19,22M 19,22M 19,22M Toplam Arz 19.220.469,54608197 19.220.469,54608197 19.220.469,54608197

Şu anki POL Staked WBERA piyasa değeri $ 15,94M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SWBERA arzı 19,22M olup, toplam arzı 19220469.54608197. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,94M.