Pola On Base Fiyatı (POLA)
Bugün için canlı Pola On Base (POLA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. POLA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pola On Base Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.62K USD
- Gün içindeki Pola On Base fiyat değişimi +17.32%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Pola On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pola On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pola On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pola On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+17.32%
|30 Gün
|$ 0
|-48.25%
|60 Gün
|$ 0
|-75.11%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pola On Base fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.06%
+17.32%
+23.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pola is a community-driven meme coin within the Base ecosystem, seeking to create a vibrant and interconnected Base community. Pola recognizes the power of memes in crypto adoption. Embracing memes encourages engagement and creativity through storytelling, and creates a strong sense of community among its users. The rapid growth of the Base ecosystem provides a strong foundation for POLA’s success, as it allows the platform to leverage the resources and expertise of other projects in the space. As the Base Chain continues to grow, so will the potential for POLA to thrive and extend its reach.
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