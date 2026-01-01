Bugünkü POLAR AI Fiyatı

Bugünkü POLAR AI (POLAR) fiyatı $ 0,00011427 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut POLAR / USD dönüşüm oranı POLAR başına $ 0,00011427 şeklindedir.

POLAR AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 114.274 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B POLAR şeklindedir. Son 24 saat içinde POLAR, $ 0,00011427 (en düşük) ile $ 0,00011497 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00025265 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003006 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLAR, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

POLAR AI (POLAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,27K$ 114,27K $ 114,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,27K$ 114,27K $ 114,27K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki POLAR AI piyasa değeri $ 114,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLAR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,27K.