Bugünkü PolkaBridge Fiyatı

Bugünkü PolkaBridge (PBR) fiyatı $ 0,00036374 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut PBR / USD dönüşüm oranı PBR başına $ 0,00036374 şeklindedir.

PolkaBridge, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.256 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 72,18M PBR şeklindedir. Son 24 saat içinde PBR, $ 0,00036231 (en düşük) ile $ 0,00036566 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,95 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00029255 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PBR, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PolkaBridge (PBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,26K$ 26,26K $ 26,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,25K$ 27,25K $ 27,25K Dolaşım Arzı 72,18M 72,18M 72,18M Toplam Arz 74.906.324,66974388 74.906.324,66974388 74.906.324,66974388

