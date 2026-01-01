Bugünkü Polyagent Fiyatı

Bugünkü Polyagent (POLYAGENT) fiyatı $ 0,00002039 olup, son 24 saatte % 13,70 değişim gösterdi. Mevcut POLYAGENT / USD dönüşüm oranı POLYAGENT başına $ 0,00002039 şeklindedir.

Polyagent, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.384 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M POLYAGENT şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYAGENT, $ 0,00002039 (en düşük) ile $ 0,00002362 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00213733 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002039 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYAGENT, son bir saatte -%0,71 ve son 7 günde -%16,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polyagent (POLYAGENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,38K$ 20,38K $ 20,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,38K$ 20,38K $ 20,38K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.899.939,706239 999.899.939,706239 999.899.939,706239

