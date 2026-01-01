Bugünkü Polyfactual Fiyatı

Bugünkü Polyfactual (POLYFACTS) fiyatı $ 0,00239556 olup, son 24 saatte % 8,53 değişim gösterdi. Mevcut POLYFACTS / USD dönüşüm oranı POLYFACTS başına $ 0,00239556 şeklindedir.

Polyfactual, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.395.511 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,98M POLYFACTS şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYFACTS, $ 0,00220725 (en düşük) ile $ 0,00248759 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01564973 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00094238 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYFACTS, son bir saatte +%1,03 ve son 7 günde +%1,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polyfactual (POLYFACTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.137,984174 999.979.137,984174 999.979.137,984174

