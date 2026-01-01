Bugünkü Polypump Fiyatı

Bugünkü Polypump (POLYPUMP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut POLYPUMP / USD dönüşüm oranı POLYPUMP başına -- şeklindedir.

Polypump, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.582,22 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B POLYPUMP şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYPUMP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYPUMP, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polypump (POLYPUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,58K$ 4,58K $ 4,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,58K$ 4,58K $ 4,58K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Polypump piyasa değeri $ 4,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYPUMP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,58K.