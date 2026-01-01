Bugünkü Popi Fiyatı

Bugünkü Popi (POPI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,10 değişim gösterdi. Mevcut POPI / USD dönüşüm oranı POPI başına -- şeklindedir.

Popi, şu anda piyasa değeri açısından $ 392.732 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B POPI şeklindedir. Son 24 saat içinde POPI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00146295 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POPI, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde +%20,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Popi (POPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 392,73K$ 392,73K $ 392,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 392,73K$ 392,73K $ 392,73K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Popi piyasa değeri $ 392,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POPI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 392,73K.