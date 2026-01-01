Bugünkü Portals Fiyatı

Bugünkü Portals (PORTALS) fiyatı $ 0,01986636 olup, son 24 saatte % 0,99 değişim gösterdi. Mevcut PORTALS / USD dönüşüm oranı PORTALS başına $ 0,01986636 şeklindedir.

Portals, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.569.020 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 230,00M PORTALS şeklindedir. Son 24 saat içinde PORTALS, $ 0,01903737 (en düşük) ile $ 0,02072086 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,269855 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01444278 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PORTALS, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%8,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Portals (PORTALS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,57M$ 4,57M $ 4,57M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,87M$ 19,87M $ 19,87M Dolaşım Arzı 230,00M 230,00M 230,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Portals piyasa değeri $ 4,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PORTALS arzı 230,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,87M.