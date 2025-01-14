President Platy Fiyatı (PLATY)
Bugün için canlı President Platy (PLATY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 169.86K USD. PLATY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
President Platy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 831.34 USD
- Gün içindeki President Platy fiyat değişimi +10.42%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, President Platy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, President Platy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, President Platy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, President Platy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+10.42%
|30 Gün
|$ 0
|+54.01%
|60 Gün
|$ 0
|+268.94%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel President Platy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.06%
+10.42%
-10.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy. Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan. Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!
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