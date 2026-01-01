Bugünkü Print Fiyatı

Bugünkü Print (PRINT) fiyatı $ 0,00081504 olup, son 24 saatte % 0,13 değişim gösterdi. Mevcut PRINT / USD dönüşüm oranı PRINT başına $ 0,00081504 şeklindedir.

Print, şu anda piyasa değeri açısından $ 692.782 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 850,00M PRINT şeklindedir. Son 24 saat içinde PRINT, $ 0,00079933 (en düşük) ile $ 0,00082663 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00657453 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00056118 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRINT, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%20,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Print (PRINT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 692,78K$ 692,78K $ 692,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 815,04K$ 815,04K $ 815,04K Dolaşım Arzı 850,00M 850,00M 850,00M Toplam Arz 999.996.435,901785 999.996.435,901785 999.996.435,901785

Şu anki Print piyasa değeri $ 692,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRINT arzı 850,00M olup, toplam arzı 999996435.901785. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 815,04K.