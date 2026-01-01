Bugünkü Probity Fiyatı

Bugünkü Probity (PROBITY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut PROBITY / USD dönüşüm oranı PROBITY başına -- şeklindedir.

Probity, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.024,85 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,25M PROBITY şeklindedir. Son 24 saat içinde PROBITY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00757901 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PROBITY, son bir saatte +%0,69 ve son 7 günde +%1,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Probity (PROBITY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Dolaşım Arzı 999,25M 999,25M 999,25M Toplam Arz 999.251.254,860848 999.251.254,860848 999.251.254,860848

