Bugünkü pSOL Fiyatı

Bugünkü pSOL (PSOL) fiyatı $ 125,13 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PSOL / USD dönüşüm oranı PSOL başına $ 125,13 şeklindedir.

pSOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 334.965 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,68K PSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde PSOL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 253,13 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 117,39 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSOL, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

pSOL (PSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 334,97K$ 334,97K $ 334,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 334,96K$ 334,96K $ 334,96K Dolaşım Arzı 2,68K 2,68K 2,68K Toplam Arz 2.676,78597188 2.676,78597188 2.676,78597188

Şu anki pSOL piyasa değeri $ 334,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSOL arzı 2,68K olup, toplam arzı 2676.78597188. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 334,96K.