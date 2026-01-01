Bugünkü Puffverse Fiyatı

Bugünkü Puffverse (PFVS) fiyatı $ 0,00151657 olup, son 24 saatte % 11,65 değişim gösterdi. Mevcut PFVS / USD dönüşüm oranı PFVS başına $ 0,00151657 şeklindedir.

Puffverse, şu anda piyasa değeri açısından $ 177.045 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 116,62M PFVS şeklindedir. Son 24 saat içinde PFVS, $ 0,00145902 (en düşük) ile $ 0,00179808 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,086767 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00145902 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PFVS, son bir saatte -%0,72 ve son 7 günde -%7,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Puffverse (PFVS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 177,05K$ 177,05K $ 177,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Dolaşım Arzı 116,62M 116,62M 116,62M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Puffverse piyasa değeri $ 177,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PFVS arzı 116,62M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,52M.