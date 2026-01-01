Bugünkü Pulseium Fiyatı

Bugünkü Pulseium (PSM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PSM / USD dönüşüm oranı PSM başına -- şeklindedir.

Pulseium, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.580 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,56T PSM şeklindedir. Son 24 saat içinde PSM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSM, son bir saatte -- ve son 7 günde -%17,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pulseium (PSM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,58K$ 33,58K $ 33,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,58K$ 33,58K $ 33,58K Dolaşım Arzı 1,56T 1,56T 1,56T Toplam Arz 1.555.369.000.000,0 1.555.369.000.000,0 1.555.369.000.000,0

Şu anki Pulseium piyasa değeri $ 33,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSM arzı 1,56T olup, toplam arzı 1555369000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,58K.